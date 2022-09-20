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Защитники Украины уже уничтожили около 55 тыс. рашистов, фотографии: Генеральный штаб вооруженных сил

160 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

20 сен 2022, 09:17
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Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 54 тис. 810 осіб.





За добу цей показник зріс на 160 осіб. Про це сьогодні, 20 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 216 танків;
  • 4 тис. 724 бойові броньовані машини;
  • 1 тис. 323 одиниці артилерійських систем;
  • 318 одиниць РСЗВ;
  • 168 одиниць засобів ППО;
  • 252 літаків;
  • 217 гелікоптерів;
  • 925 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 239 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 587 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 125 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу ворог найбільших втрат зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Источник: Ракурс


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