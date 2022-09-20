Защитники Украины уже уничтожили около 55 тыс. рашистов, фотографии: Генеральный штаб вооруженных сил

https://racurs.ua/n174939-160-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 54 тис. 810 осіб.

За добу цей показник зріс на 160 осіб. Про це сьогодні, 20 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 216 танків;

4 тис. 724 бойові броньовані машини;

1 тис. 323 одиниці артилерійських систем;

318 одиниць РСЗВ;

168 одиниць засобів ППО;

252 літаків;

217 гелікоптерів;

925 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

239 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 тис. 587 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

125 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу ворог найбільших втрат зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.