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Захисники України знищили вже близько 55 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
160 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n174939-160-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 54 тис. 810 осіб.
За добу цей показник зріс на 160 осіб. Про це сьогодні, 20 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 216 танків;
- 4 тис. 724 бойові броньовані машини;
- 1 тис. 323 одиниці артилерійських систем;
- 318 одиниць РСЗВ;
- 168 одиниць засобів ППО;
- 252 літаків;
- 217 гелікоптерів;
- 925 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 239 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 тис. 587 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 125 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу ворог найбільших втрат зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
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