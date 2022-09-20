Українські хакери зламали сайт путінської військової компанії, фото:

https://racurs.ua/ua/n174938-sayt-pvk-vagner-zlamala-ukrayinska-it-armiya-foto.html

Ракурс

Українська IT-армія зламала сайт російської ПВК «Вагнер», яка збирає в’язнів для війни проти України. В результаті було здобуто персональні дані найманців.

Про це повідомляється у Telegram-каналі міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча! — наголошується в повідомленні.

Українські кіберфахівці активно атакують важливі російські онлайн-ресурси, зокрема сайти урядових сервісів, банків та пропагандистських ЗМІ. Так, за два тижні — з 29 серпня по 11 вересня ІТ-армія призупинила роботу 2,4 тис. онлайн-ресурсів.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, рашисти на тимчасово окупованих територіях Донеччини розгорнули тренувальний табір для ув’язнених, які погодилися воювати проти України.