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Ракурс
Українські хакери зламали сайт путінської військової компанії, фото:

Сайт ПВК «Вагнер» зламала українська IT-армія (ФОТО)

20 вер 2022, 08:55
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Українська IT-армія зламала сайт російської ПВК «Вагнер», яка збирає в’язнів для війни проти України. В результаті було здобуто персональні дані найманців.





Про це повідомляється у Telegram-каналі міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча! — наголошується в повідомленні.

Українські кіберфахівці активно атакують важливі російські онлайн-ресурси, зокрема сайти урядових сервісів, банків та пропагандистських ЗМІ. Так, за два тижні — з 29 серпня по 11 вересня ІТ-армія призупинила роботу 2,4 тис. онлайн-ресурсів.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, рашисти на тимчасово окупованих територіях Донеччини розгорнули тренувальний табір для ув’язнених, які погодилися воювати проти України.

Джерело: Ракурс


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