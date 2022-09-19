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Ракурс
Тренувальний табір для зеків розгорнули окупанти на Донеччині. Фото:

Тренувальний табір для зеків розгорнули окупанти на Донеччині

19 вер 2022, 19:48
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Російських ув’язнених, які погодилися воювати проти України, тренуватимуть на окупованих територіях.





Так, на полігоні поблизу міста Торез, росіяни розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, що прибув з місць позбавлення волі. Командування країни-агресора вирішило доукомплектувати зеками підрозділи першого армійського корпусу. Цей підрозділ зазнав серйозних втрат під час бойових дій. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Також у Генштабі додали, що з окупованої Луганської області масово тікають колаборанти та лояльні до окупантів українці. Виїжджають з території України до росії зрадники з Білокуракінського та Троїцького районів, які активно співпрацювали з російськими загарбниками. З собою везуть документи, що підтверджують їхню діяльність з ворогом.

Нагадаємо, нових військовослужбовців для російської армії вербують серед ув’язнених в тюрмах і колоніях рф. Виявилося, що до України зеки їдуть, щоб позбутися тюремних строків.

Джерело: Ракурс


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