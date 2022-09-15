путін хоче загнати в Україну недоукомплектовані чеченські батальйони слідом за "бойовими зеками" — ISW

https://racurs.ua/ua/n174774-putin-hoche-zagnaty-v-ukrayinu-nedoukomplektovani-chechenski-batalyony-vslid-za-boyovymy.html

Ракурс

Після поразки на Харківському напрямку військове керівництво росії хоче посилити армію чеченськими батальйонами. Наразі вони недоукомплектовані та складаються переважно з найманців із найбідніших регіонів країни, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

рф має намір надіслати в Україну ці недоукомплектовані чеченські батальйони.

За даними української розвідки, російське керівництво планує передислокувати в Україну чотири чеченські батальйони, які складаються переважно не з чеченських найманців, а вихідців з економічно депресивних регіонів Росії.

ISW також пише, що російський олігарх Євген Пригожин, засновник так званої ПВК «Вагнера» стає обличчям російської війни.

Наближений до президента-диктатора путіна олігарх, якого називають «кухарем фюрера», вводить «сталінський» метод вербування найманців для участі у «спецоперації». Це дозволяє Кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію в країні.

Військові блогери постійно вихваляють успіх Пригожина в Україні, а деякі навіть говорять, що він має замінити міністра оборони росії сергія шойгу, якого вони і кремлівські експерти звинувачують в поразці росії під Харковом, — пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

Раніше «Ракурс» писав про вербування «м'яса» для російської армії серед ув’язнених в тюрмах і колоніях рф. До України їдуть, щоб позбутися тюремних строків.