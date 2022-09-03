За відвагу - засудженого за убивство російського бандита нагородили за участь у війні в Україні

https://racurs.ua/ua/n174379-za-vidvagu-zasudjenogo-za-ubyvstvo-rosiyskogo-bandyta-nagorodyly-za-uchast-u-viyni-v-ukrayini.html

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Ватажок банди, засуджений за вбивство, посмертно отримав від володимира путіна медаль «За відвагу» за участь у війні в Україні.

У липні 2013 року його та членів його організованого злочинного угруповання (ОЗУ) визнали винними у п’яти вбивствах, трьох пограбуваннях, вимаганні, шахрайстві, незаконному зберіганні зброї та інших злочинах.

Іван Непаратов отримав тоді найдовший термін ув’язнення з усіх — 25 років позбавлення волі.

Міністр оборони рф шойгу заявив 2 вересня, що чинна система підготовки військових кадрів у росії дозволяє повністю комплектувати армію професіоналами. Того ж дня до низки російських колоній прибули команди представників ПВК «Вагнера» для вербування ув’язнених для участі у бойових діях в Україні. Про це розповів The Insider глава Gulagu.net Володимир Осєчкін.

Зокрема, за словами одного з джерел Осечкіна, в Ростові-на-Дону о п’ятій ранку на плацу зібрали ув’язнених, у тому числі і так званих «ображених» (нижча каста у тюремній ієрархії).

Серед вербувальників, за словами джерела, була людина з позивним «Ополченец». За дезертирство, вживання алкоголю та наркотиків на війні майбутнім новобранцям загрожували розстрілом на місці. У разі загибелі засудженим обіцяли медаль «За відвагу» за підписом путіна та пурпуровий орден «За кров та відвагу» від так званих керівників лднр. Подібне вербування, за даними джерел, проводилося також в ІЧ-3 (Калуга) та в ІЧ-6 (Псковська область).

У розпорядженні The Insider є свідчення та довідка про смерть Івана Непаратова 1988 року народження. Згідно з документами, Непаратов загинув 5 серпня у Бахмуті Донецької області. Причина смерті — «вогнепальне вибухове осколкове проникне наскрізне поранення голови».

Непаратов був ватажком банди підмосковних грабіжників. Як випливає з матеріалів справи, з 2009 по 2010 рік Непаратов убив трьох своїх знайомих, які брали в нього гроші і не повернули. Також він та його спільники задушили підприємницю та викрали у неї 100 тис. рублів. Тоді ж Непаратов та його напарник отримали від жителя Сергієва Посада понад мільйон рублів. Чоловіку повідомили, що його нібито замовили, але за велику суму відступних кілер відмовиться від вбивства.

У серпні 2009 року Непаратов дізнався, що уродженець України, який працює виконробом на будівництві в селі Федорівське Сергієво-Посадського району, має велику суму грошей. Він та його спільники напали на чоловіка і вкрали у нього 176 тис. рублів. У листопаді 2009 року бандити здійснили розбійний напад на будинок під Сергієвим Посадом, побили його мешканців — чоловіка та жінку, але чоловікові вдалося вибігти на вулицю та покликати на допомогу. Побоюючись бути затриманими, вбивці втекли з місця події.

У березні 2010 року Непаратов розправився з членом банди, який відмовився підвезти грабіжників до місця чергового злочину, і тому зірвав їхні плани.

Повідомляється, що при скоєнні злочинів бандити використовували вогнепальну та пневматичну зброю, а також форму працівника міліції та маски.

З 25 років призначеного йому терміну Непаратов відсидів 12, після чого відправився вбивати в Україну, цього разу із санкції держави та у цій формі військової. Його посмертно нагороджено медаллю за відвагу за підписом путіна, а також медаллю та орденами «За кров та хоробрість» з боку керівництва так званої лднр.

The Insider має також відео, що підтверджує інформацію про те, що ув’язнених із установ УФСВП по Санкт-Петербургу та Ленінградській області незаконно відправляють на війну.

На відео — засуджений Андрій Ястребов, який має перебувати в колонії № 7 УФСІН у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області (відомій як «Яблунівка»). У квітні цього року Ястребова етапували туди для відбуття двох років у колонії суворого режиму за крадіжку.

Наразі засуджений знаходиться на території фейкової лднр на окупованих територіях України. Відповідаючи на запитання співробітника фсб на відео, він підтверджує, що бере участь у воєнних діях проти України.

Раніше The Insider вже писав про те, як власник ПВК «Вагнера» євген пригожин особисто вербує ув’язнених у російських колоніях, пропонуючи звільнення за півроку за участь у військових діях в Україні.

За словами засуджених, пригожин не приховує, що вербування карних злочинців для війни санкціонував особисто володимир путін. Пригожин (він відсидів за розбій і залучення малолітніх до злочинної діяльності) із зіркою «героя росії» на футболці розповідає ув’язненим, що «представляє ОЗУ, яка допомагає армії росії», і обіцяє зекам від 100 до 230 тис. рублів на місяць, віддаючи перевагу засудженим за вбивство.