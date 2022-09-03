Байрактара викликали? Залужний підтвердив активізацію ударних БПЛА проти окупантів

https://racurs.ua/ua/n174378-bayraktara-vyklykaly-zalujnyy-pidtverdyv-aktyvizaciu-udarnyh-bpla-proty-okupantiv.html

Ракурс

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, підтвердив активізацію ударних БПЛА проти російських окупантів.

У своїх соцмережах Залужний повідомив, що за останні три дні безпілотники Bayraktar знищили та пошкодили російської техніки на понад 28 млн дол. За цей час армія рф втратила вісім танків, одну САУ, одну гаубицю та одну БМП.

З 31 серпня по 2 вересня парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 знищено ворожу техніку загальною вартістю приблизно 26,5 млн. дол. Ефективні турецькі Байрактари у вмілих руках наших воїнів — потужна зброя! — написав головнокомандувач ЗСУ.

При цьому один з апаратів, який застосовується на фронті, — допомога від дружньої Литви.

На сторінці Залужного також показали відео з фрагментами використання українських БПЛА турецького виробництва.

Російська армія 2 вересня втратила на війні в Україні 350 військових. Загалом з початку повномасштабного вторгнення загинули вже понад 49 тис. окупантів.