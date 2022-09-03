Німеччина не прогнеться перед Москвою - Шольц підтримав Бербок

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав попередні висловлювання міністра закордонних справ Анналени Бербок, яка обіцяла зберегти санкції проти рф, навіть якщо взимку в Німеччині розпочнуться протести.

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт сказав, що у цьому питанні «канцлер дуже близький до міністерки закордонних справ та всіх інших міністрів».

1 вересня Бербок у Празі сказала, що можливі акції протесту проти високих цін на енергоносії в Німеччині не призведуть до скасування санкцій проти росії.

На «Форумі 2000» у Чехії очільниця німецького МЗС заявила:

Ми будемо з Україною, а це означає, що взимку санкції збережуться, навіть якщо політикам стане дуже важко.

Міністерка закордонних справ припустила, що люди вийдуть на вулиці та скажуть: «Ми не можемо платити за енергоносії». У цьому випадку, за її словами, мають бути вжиті соціальні заходи, але це не означає, що санкції з росії треба буде зняти.

Я обіцяю народу України, що ми підтримуватимемо вас доти, доки ми вам потрібні, — наголосила Бербок.

Нагадаємо, що встановлення граничної ціни на трубопровідний газ із росії можуть обговорити на загальноєвропейському рівні вже наступного тижня.

Альтернативу російському газу знаходять у сусідніх з ЄС регіонах. Азербайджан має намір подвоїти потужність Трансанатолійського газопроводу до 32 млрд куб. м на рік, заявив президент республіки Ільхам Алієв.

Він зазначив, що уряди понад 10 країн звернулися до влади Азербайджану з проханням про старт чи збільшення постачання газу після початку повномасштабної війни рф проти Україні.

G7 має намір запровадити граничний ліміт цін на нафту з рф з 5 грудня, а на російські нафтопродукти — з 5 лютого 2023 року.

Рішення про обмеження цін на трубопровідний газ альянс має намір ухвалити згодом.

У відповідь Москва 2 серпня повністю припинила роботу «Північного потоку».