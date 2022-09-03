США ігнорують запит Москви видати візи росіянам для роботи в ООН

https://racurs.ua/ua/n174376-ssha-ignoruut-zapyt-moskvy-vydaty-vizy-rosiyanam-dlya-roboty-v-oon.html

Ракурс

Російській делегації при ООН не дають американських віз для участі у роботі Генеральної асамблеї.

Reuters з посиланням на лист постпреда рф василя небєнзі генсеку ООН Антоніу Гутеррешу розповіло, що до Штатів не пускають й главу мзс рф, топ-пропагандиста сергія лаврова.

Небєнзя поскаржився, що Москва ще в серпні запросила у Сполучених Штатів 56 оонівських віз, але досі не отримала жодної.

Відповідно до угоди про штаб-квартиру ООН від 1947 року, США зобов’язані дозволяти доступ до ООН для іноземних дипломатів. Але Вашингтон заявляє, що може відмовляти у візах з причин «безпеки, тероризму та зовнішньої політики».

У США дали зрозуміти, що це робиться у відповідь на обмеження роботи їхнього посольства в росії.

Це особливо важливо через необґрунтовані дії росії проти нашого посольства, у тому числі примусового звільнення місцевих та національних співробітників із третіх країн, що серйозно обмежило наш штат і, отже, наші можливості щодо обробки віз, — сказав представник Держдепу.

Нагадаємо, що 31 серпня глави МЗС ЄС призупинили дію угоди про спрощення візового режиму для громадян РФ від 2007 року.

Повну заборону на видачу туристичних віз росіянам до ЄС поки не запровадили. Країни ЄС матимуть можливість самостійно регулювати допуск росіян на свою територію. Польща, Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія заявили, що розглядають можливість заборони на в’їзд росіянам, якщо ЄС загалом цього не зробить.

У лютому, відразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну, США запровадили санкції проти Лаврова за «пряму відповідальність за неспровоковане та незаконне подальше вторгнення рф в Україну».