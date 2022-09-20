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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Понад 100 снарядів випустили рашисти по Нікопольському району вночі (ФОТО)

20 вер 2022, 08:18
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Рашисти всю ніч обстрілами тероризували Нікопольський район Дніпропетровської області.





Про це сьогодні, 20 вересня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни накрили «Градами» та важкою артилерією три громади району:

  • Нікопольську;
  • Марганецьку;
  • Червоногригорівську.

Ворог ударив по ним 5 разів. Випустив на міста та села понад 100 снарядів. Попередньо, люди не постраждали, — зазначив Резніченко. — Масштаби руйнацій уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція.

У інших районах області ніч минула минулося без надзвичайних ситуацій.

Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Джерело: Ракурс


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