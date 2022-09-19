Словенія передасть Україні 28 танків M-55S. Фото: newsua.one

https://racurs.ua/ua/n174936-sloveniya-ta-nimechchyna-pogodyly-peredachu-ukrayini-28-tankiv-m-55s.html

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Військову допомогу від Словенії отримає Україна.

Словенія та Німеччина погодилися про передачу українській армії танків M-55S. Відповідну угоду вже підписали канцлер ФРН Олаф Шольц та словенський прем'єр-міністр Роберт Голоб. Про це повідомляє 24UR.

Домовленість полягає в тому, що Словенія передасть українським військовим 28 танків M-55S, а натомість отримає від Німеччини 40 вантажівок. Згідно з угодою, німці передадуть 35 важких вантажних машин та п’ять автоцистерн для води.

При цьому в офісі прем'єра Словенії зазначили, що угода була укладена у дусі солідарності з українським народом, який стикається з російською агресією. У Любляні надіються, що цей взаємний обмін також зміцнить оборонну співпрацю між двома країнами.

Як відомо, танк M-55S — це словенська модернізація радянських танків Т-55, які випускали у 1958−1979 роках. Наприкінці 90-х вони отримали нову динамічну броню, потужніший двигун, покращену систему керування вогнем. Ці танки призначені для знищення військ, бронетехніки та інших бойових машин ворога.

Нагадаємо, Німеччина вже передала для України дві реактивні системи залпового вогню Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo. Також німецький уряд пообіцяв запустити навчальні проекти для бійців Збройних сил України.

Джерело: 24UR