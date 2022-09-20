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Последствия российских обстрелов, фото: Валентин Резниченко
Более 100 снарядов выпустили рашисты по Никопольскому району ночью (ФОТО)https://racurs.ua/n174937-bolee-100-snaryadov-vypustili-rashisty-po-nikopolskomu-rayonu-nochu-foto.htmlРакурс
Рашисти всю ніч обстрілами тероризували Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це сьогодні, 20 вересня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Росіяни накрили «Градами» та важкою артилерією три громади району:
- Нікопольську;
- Марганецьку;
- Червоногригорівську.
Ворог ударив по ним 5 разів. Випустив на міста та села понад 100 снарядів. Попередньо, люди не постраждали, — зазначив Резніченко. — Масштаби руйнацій уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція.
У інших районах області ніч минула минулося без надзвичайних ситуацій.
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