Враг обстрелял почти 100 населенных пунктов по всей линии фронта. Фото: Генштаб

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Ракурс

Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по території України.

За добу противник завдав чотири ракетні та дев’ять авіаційних ударів, здійснив понад 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил Україну від 19 вересня.

Майже 100 населених пунктів ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії на Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

У понеділок, 19 вересня, підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Курдюмівка та Зайцеве. Авіація Повітряних сил уразила 11 районів зосередження живої сили й військової техніки росіян, одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів. А на різних напрямках українські військові приземлили літак Су-25, керовану ракету та три російські дрони.

У Генштабі додали, що ракетні війська й артилерія завдали ударів по п’яти опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки, а також трьох складах боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, селище міського типу Білогорівка Луганської області 19 вересня повністю перейшло під контроль української армії. Підрозділи ЗСУ вже очистили від російських військових та взяли під свій контроль цей населений пункт.