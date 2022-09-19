Украинская армия способна освободить Херсон и весь правый берег Днепра в ближайшие недели - ISW

https://racurs.ua/n174903-ukrainskaya-armiya-sposobna-osvobodit-herson-i-ves-pravyy-bereg-dnepra-v-blijayshie-nedeli-isw.html

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Окупанти готуються відступати під Херсоном та побоюються втратити Донецьку область.

Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті за 18 вересня вважає, що українські сили, ймовірно, повернуть собі велику, якщо не всю, західну частину Херсонської області найближчими тижнями, якщо вони продовжуватимуть блокувати російські наземні лінії зв’язку та продовжуватимуть свій наступ.

Також, за даними аналітиків, ЗСУ продовжують захоплювати позиції на східному березі Оскола у Харківській області.