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Українська армія здатна звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра у найближчі тижні - ISW
Українська армія здатна звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра у найближчі тижні — ISWhttps://racurs.ua/ua/n174903-ukrayinska-armiya-zdatna-zvilnyty-herson-ta-uves-pravyy-bereg-dnipra-u-nayblyjchi-tyjni-isw.htmlРакурс
Окупанти готуються відступати під Херсоном та побоюються втратити Донецьку область.
Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті за 18 вересня вважає, що українські сили, ймовірно, повернуть собі велику, якщо не всю, західну частину Херсонської області найближчими тижнями, якщо вони продовжуватимуть блокувати російські наземні лінії зв’язку та продовжуватимуть свій наступ.
Також, за даними аналітиків, ЗСУ продовжують захоплювати позиції на східному березі Оскола у Харківській області.
Росіяни намагаються відступити на більш захищені позиції в рамках контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, характерного для краху російської оборони на Харківщині.
Останні повідомлення свідчать про нестачу продовольства і води в окупованому росією Херсоні та, принаймні, тимчасове ослаблення вогню російської артилерії, — йдеться у звіті ISW.
Крім того, аналітики Інституту вважають, що президент росії все більше робить ставку на нерегулярні добровольчі формування, а не на звичайні частини та з'єднання Збройних сил рф, особливо після поразки в Харківській області.
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