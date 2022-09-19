Пугачову проігнорували - росЗМІ не згадали її слова про «загибель хлопців за ілюзорні цілі»

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Багато російських ЗМІ, які повідомили про прохання співачки Алли Пугачової визнати її «іноземним агентом» услід за чоловіком Максимом Галкіним, не згадали у своїх матеріалах її слова, які відсилають до війни в Україні.

У заяві Пугачової в інстаграм прямо не згадувалися «війна» або «спеціальна військова операція», однак говорилося, що Максим Галкін бажає росії, зокрема, «припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян».

Пропагандисти з ТАСС, РІА Новини, RT, ТВЦ, «Комсомольська правда», «Известия», «Рен-ТВ» та «Говорить Москва» процитували лише першу частину поста Пугачової — про те, що вона просить «зарахувати себе до лав іноагентів своєї улюбленої країни «. Деякі з них включили до нотаток і слів про те, що вона «солідарна зі своїм чоловіком».

НТВ, оголошений іноземним агентом «Росбалт», «Газета.ру», «Лента.ру» та «Фонтанка» у тій чи іншій формі привели у своїх новинах і слова Пугачової про те, що Максим Галкін — чесна, порядна та щира людина, патріот, який бажає країні процвітання, проте ніхто з вищезгаданих ЗМІ не процитував слова про загибель людей за ілюзорні цілі.

«Агентство» зазначає, що прокремлівські ЗМІ вдруге поспіль «цензурують Пугачову, розповідаючи про її пости в соцмережах». На початку вересня вони не процитували її слова з критикою сучасних політиків із повідомлення про похорон Михайла Горбачова.

Пугачова мовчала про війну 7 місяців, але обіцяла «почати говорити», якщо раптом на Галкіна заведуть справу. А сам гуморист не лише засуджував дії російських військових. Частину своїх гонорарів з гастролей він передав на допомогу постраждалим українцям.

У червні Галкіна виключили з «Чорного списку» Мінкульту України, до якого входять артисти, що створюють загрозу національній безпеці.