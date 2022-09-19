Ракурсhttps://racurs.ua/
Останній шлях королеви - світ прощається з Єлизаветою ІІ
Останній шлях королеви — світ прощається з Єлизаветою ІІ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n174901-ostanniy-shlyah-korolevy-svit-proschaietsya-z-ielyzavetou-ii-foto.htmlРакурс
У Великій Британії сьогодні завершиться прощання з королевою Єлизаветою II. Церемонія похорону королеви відбудеться 19 вересня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. На неї запрошено 500 іноземних представників, включаючи глав держав та урядів.
На траурні заходи прибули глави десятків країн, у тому числі президент США Джо Байден з дружиною. Немає представників росії, Білорусі та М’янми, їх не запросили через війни та конфлікти, в яких вони несуть провину.
Як ховатимуть королеву
У процесії візьмуть участь старші члени королівської родини, зокрема і новий король.
Службу, ймовірно, проведе декан Вестмінстерського університету Девід Хойл, а проповідь виголосить архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Прем'єр-міністра Ліз Трасс можуть запросити прочитати церковний текст.
Після похоронної служби труну королеви пронесуть пішохідною процесією від абатства до Веллінгтонської арки в Гайд-парку в Лондоні, а потім її повезуть до Віндзора на катафалку.
Після цього труна королеви відправиться в останню подорож до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.
Очікується, що король і старші члени королівської родини приєднаються до процесії у Віндзорському замку, після цього труну перенесуть до каплиці Святого Георгія, де відбудеться похоронна служба.
У каплиці Святого Георгія королівська родина регулярно проводить вінчання, хрестини і похорони. Саме тут вінчалися герцог і герцогиня Сассекські, принц Гаррі та Меган, і тут відбувся похорон покійного чоловіка королеви принца Філіпа.
Труну з тілом королеви опустять у Королівську усипальницю, а потім поховають у меморіальній каплиці короля Георга VI, розташованій у каплиці Святого Георгія.
У Віндзорському замку у присутності лише найближчих родичів королеви о 16.00 розпочнеться похоронна церемонія. Єлизавета II буде упокоєна в гробниці поруч із чоловіком принцом Філіппом близько о 21.30 за київським часом.
Траур у Великій Британії
Напередодні Британія затихла на хвилину напередодні похорону Єлизавети ІІ. Багато людей вийшли на площі своїх міст, аби віддати шану королеві.
У Лондоні очікують до 1 млн людей на день похорону Єлизавети II, що зробить 19 вересня одним із найбільш завантажених днів для транспортної мережі британської столиці, повідомила The Guardian.
Після смерті королеви 8 вересня послугами скористалася «велика кількість додаткових пасажирів», але навантаження на транспортну інфраструктуру «досягне кульмінації» саме у понеділок, сказав представник відділу транспорту Лондона Енді Байфорд.
Попрощатися з Єлизаветою II з України приїхала дружина президента Олена Зеленська. 18 вересня, зокрема, вона зустрілася в Букінгемському палаці з дружиною старшого сина короля принца Вільяма.
Почесні гості
Джо Байден та сотні інших політиків прибули в Лондон на похорон Єлизавети ІІ.
Очікується, що президент США вже сьогодні віддасть шану королеві у Вестмінстерському палаці, перш ніж відвідати прийом, організований королем Чарльзом III у Букінгемському палаці.
Очікують, що попрощатися з королевою приїдуть члени королівських родин Європи, багато з яких є кровними родичами Єлизавети II.
Король Бельгії Філіп та королева Матильда, а також король Нідерландів Віллем-Олександр із дружиною королевою Максимою та матір’ю, в минулому теж королевою Беатрікс, вже підтвердили, що прибудуть до Лондона.
Король Іспанії Філіп з дружиною Летісією, а також представники королівських сімей Норвегії, Данії, Швеції й Монако також прийняли запрошення.
Очікують, що на похорон з’їдуться усі лідери країн Співдружності.
Прем'єр-міністри Австралії, Нової Зеландії та Канади вже прийняли запрошення. Хоча більшості країн дозволили надіслати лише керівника уряду із супутником чи супутницею, для 14 країн Співдружності, де король Чарльз ІІІ є головою держави, зробили незначні винятки. Від них зможуть бути очільники уряду із супутником, генерал-губернатор із супутником, верховний комісар (так називають послів цих країн у Великій Британії) та ще 10 його гостей, що представляють країну.
За деякими даними, прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна, яка багато років очолює країну, та президент Шрі-Ланки Раніл Викрамасінгхе також прибудуть на похорон.
Індію представить президент країни (це церемоніальна посада) Драупаді Мурму.
Запрошення прийняли прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Італії Серджо Маттарелла та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Президенти Південної Кореї та Бразилії також підтвердили свою присутність.
Очікують, що на похорон прибудуть японський імператор Нарухіто, президент Туреччини Реджеп Ердоган та президент Франції Еммануель Макрон.
Лідера КНР Сі Цзіньпіна, який цього тижня виїхав з країни вперше з початку 2020 року, також запросили. МЗС Китаю поки що заявило, що Пекін «розглядає можливість надіслати делегацію високого рівня».
Що ж до Ірану, проти якого, як і раніше, діють жорсткі санкції, то він буде представлений на рівні посла.
Як пише дипломатичний кореспондент ВВС Джеймс Лендейл, можна з упевненістю сказати, що представників Росії, Білорусі, Сирії, Венесуели, Афганістану та М’янми на похороні не буде.
Це пов’язано або з поведінкою цих країн (у випадку з Росією та Білоруссю — це вторгнення в Україну чи використання території для такого вторгнення, а з М’янмою Британія обмежила відносини після військового перевороту 2021 року), або з тим, що Британія просто не має з ними дипломатичних відносин.
Представників Північної Кореї й Нікарагуа запросили, але лише на рівні послів, а не лідерів країн.
.