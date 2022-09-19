Останній шлях королеви - світ прощається з Єлизаветою ІІ

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У Великій Британії сьогодні завершиться прощання з королевою Єлизаветою II. Церемонія похорону королеви відбудеться 19 вересня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. На неї запрошено 500 іноземних представників, включаючи глав держав та урядів.

На траурні заходи прибули глави десятків країн, у тому числі президент США Джо Байден з дружиною. Немає представників росії, Білорусі та М’янми, їх не запросили через війни та конфлікти, в яких вони несуть провину.

Як ховатимуть королеву

У процесії візьмуть участь старші члени королівської родини, зокрема і новий король.

Службу, ймовірно, проведе декан Вестмінстерського університету Девід Хойл, а проповідь виголосить архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Прем'єр-міністра Ліз Трасс можуть запросити прочитати церковний текст. Після похоронної служби труну королеви пронесуть пішохідною процесією від абатства до Веллінгтонської арки в Гайд-парку в Лондоні, а потім її повезуть до Віндзора на катафалку. Після цього труна королеви відправиться в останню подорож до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Очікується, що король і старші члени королівської родини приєднаються до процесії у Віндзорському замку, після цього труну перенесуть до каплиці Святого Георгія, де відбудеться похоронна служба. У каплиці Святого Георгія королівська родина регулярно проводить вінчання, хрестини і похорони. Саме тут вінчалися герцог і герцогиня Сассекські, принц Гаррі та Меган, і тут відбувся похорон покійного чоловіка королеви принца Філіпа. Труну з тілом королеви опустять у Королівську усипальницю, а потім поховають у меморіальній каплиці короля Георга VI, розташованій у каплиці Святого Георгія. У Віндзорському замку у присутності лише найближчих родичів королеви о 16.00 розпочнеться похоронна церемонія. Єлизавета II буде упокоєна в гробниці поруч із чоловіком принцом Філіппом близько о 21.30 за київським часом. Траур у Великій Британії

Напередодні Британія затихла на хвилину напередодні похорону Єлизавети ІІ. Багато людей вийшли на площі своїх міст, аби віддати шану королеві.

У Лондоні очікують до 1 млн людей на день похорону Єлизавети II, що зробить 19 вересня одним із найбільш завантажених днів для транспортної мережі британської столиці, повідомила The Guardian.

Після смерті королеви 8 вересня послугами скористалася «велика кількість додаткових пасажирів», але навантаження на транспортну інфраструктуру «досягне кульмінації» саме у понеділок, сказав представник відділу транспорту Лондона Енді Байфорд.

Попрощатися з Єлизаветою II з України приїхала дружина президента Олена Зеленська. 18 вересня, зокрема, вона зустрілася в Букінгемському палаці з дружиною старшого сина короля принца Вільяма.

Почесні гості

Джо Байден та сотні інших політиків прибули в Лондон на похорон Єлизавети ІІ.