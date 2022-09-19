Російський БПЛА «Картограф» збили над Миколаївщиною. Фото: armyinform.com.ua

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Ракурс

Російський безпілотник «Картограф» знищили в небі над Миколаївською областю.

Ворожий БПЛА було збито у понеділок, 19 вересня. Про це Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило у Telegram.

На Миколаївщині ЗСУ збили російський БПЛА «Картограф», — повідомили військові.

За інформацією порталу «Мілітарний», цей безпілотник призначений для проведення панорамної аерофото- та відео зйомки з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу. Також «Картограф» може коригувати ракетні удари або артилерію. Зовні БПЛА схожий на літальний апарат сімейства «Орлан».

Імовірно, модель безпілотника використовує не міністерство оборони рф, а федеральна служба безпеки рф.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що з 24 лютого по 19 вересня було знищено 920 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. За минулу добу, 18 вересня, українські військові приземлили два таких дрони.

Нагадаємо, у вересні Збройні сили України вперше збили іранський далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136 («Шахід»), ефективна дальність дії якого може досягати до 2 тис. км.