ЗСУ вперше збили іранський ударний БПЛА "Шахід"

https://racurs.ua/ua/n174706-zsu-vpershe-zbyly-iranskyy-udarnyy-bpla-shahid-foto.html

Ракурс

Збройні сили України вперше збили іранський ударний БПЛА Shahed-136 («Шахід»).

Фотографії раніше невідомого БПЛА опублікував український офіцер у Твітері. На уламках літального апарата видно написи кирилицею — «М214 Грань-2».

Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS — Максим (@kms_d4k) September 13, 2022

«Мілітарний» припускає, що йдеться про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.

Наприкінці 2021 року Іран продемонстрував можливість залпового пуску цих баражуючих боєприпасів із пускової установки, що замаскована під контейнер вантажного авто.

Точних характеристик іранського Shahed-136 немає, але на Заході припускають, що їхня ефективна дальність дії може досягати до 2 тис. км.

Раніше командувач Корпусу вартових ісламської революції (армія Ірана) фактично підтвердив, що Іран постачає рф зброю.

Росіяни почали тренування з безпілотниками в Ірані наприкінці липня, і тепер США вважають, що росія офіційно придбала безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed — Shahed-129 і Shahed-191 — ймовірно, для використання у війні в Україні.

Обидва типи БПЛА, або безпілотних літальних апаратів, здатні нести високоточні боєприпаси та можуть використовуватися для спостереження. За словами офіційних осіб, російські оператори все ще тренуються на безпілотниках в Ірані, і США вважають, що росія має намір імпортувати сотні з них, щоб використовувати їх для атак «повітря-поверхня», радіоелектронної боротьби та цілевказування в Україні.

Поява іранських безпілотників, які також можуть використовуватися для розвідки, може мати значний вплив на поле бою, оскільки рф прагне зменшити вплив ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS), які США та їхні союзники надали Україні.

Представники розвідки США поки не можуть оцінити, наскільки іранські БПЛА змінять правила гри для росіян після розгортання.

19 липня воєнний злочинець путін зустрівся в Тегерані з головою Ісламської Республіки Ібрагімом Раїсі. росія розглядає Іран як потенційного постачальника зброї, який також міг би поділитися досвідом щодо обходу санкцій та експорту нафти в умовах обмежень.