ВСУ впервые сбили иранский ударный БПЛА "Шахид"

Збройні сили України вперше збили іранський ударний БПЛА Shahed-136 («Шахід»).

Фотографії раніше невідомого БПЛА опублікував український офіцер у Твітері. На уламках літального апарата видно написи кирилицею — «М214 Грань-2».

Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS