В первый выезд молодой экипаж танкистов работал по россиянам прямой наводкой – видео с Покровского направления

https://racurs.ua/n202045-v-pervyy-vyezd-molodoy-ekipaj-tankistov-rabotal-po-rossiyanam-pryamoy-navodkoy-video.html

Ракурс

Перший виїзд молодого екіпажу танкістів і робота прямим наведенням по ворогу на Покровському напрямку показала 93 бригада.

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Російські окупанти захопили посадку й намагалися в ній закріпитися. Батальйон холодноярців, що воював на Покровському напрямку, вирішив відбити ці позиції. Спочатку БМП мотопіхотного батальйону виїхала і відпрацювала напряму по протитанковим засобам. Після неї викотився танк і почав «розбирати» посадку з поля на відстані 300 метрів.

Екіпаж поливав снарядами та кулями ворожі позиції. На відкаті, коли танк продовжував стріляти, у нього мало не влетіла FPV. Російський дрон-камікадже розірвався прямо біля танку, але дивом не пошкодив машину.

Екіпаж через гул і активну стрільбу навіть не зрозумів, що був на волосину від смерті. Бійці з’ясували, що могло статися, тільки коли переглялали запис з GoPro-камери, яка знімала їхню роботу.