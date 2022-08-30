Іранські БПЛА виявилися непридатними до використання армією рф - The Washington Post

https://racurs.ua/ua/n174234-iranski-bpla-vyyavylysya-neprydatnymy-do-vykorystannya-armiieu-rf-the-washington-post.html

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Іран відправив росії перші бойові безпілотники для використання в Україні, але російські військові вже зіткнулися зі збоями в їхній роботі.

За даними видання The Washington Post, ідеться про бойові дрони Mohajer-6 і Shahed, які призначені для ударів по радіолокаційних системах, артилерійських установках та інших військових обʼєктах.

Як випливає зі слів представників американських спецслужб, які побажали залишитися анонімними, після перших проведених тестів російські військові залишилися «невдоволені», оскільки деякі іранські безпілотники виявилися непридатними до використання.

При цьому США вважають, що Москва має намір закупити у Тегерана сотні таких БПЛА.

Росіяни почали тренування з безпілотниками в Ірані наприкінці липня, і тепер США вважають, що росія офіційно придбала безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed — Shahed-129 і Shahed-191 — ймовірно, для використання у війні в Україні.

Обидва типи БПЛА, або безпілотних літальних апаратів, здатні нести високоточні боєприпаси та можуть використовуватися для спостереження. За словами офіційних осіб, російські оператори все ще тренуються на безпілотниках в Ірані, і США вважають, що росія має намір імпортувати сотні з них, щоб використовувати їх для атак «повітря-поверхня», радіоелектронної боротьби та цілевказування в Україні.

Поява іранських безпілотників, які також можуть використовуватися для розвідки, може мати значний вплив на поле бою, оскільки рф прагне зменшити вплив ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS), які США та їхні союзники надали Україні.

Представники розвідки США поки не можуть оцінити, наскільки іранські БПЛА змінять правила гри для росіян після розгортання.

Історія питання

19 липня воєнний злочинець путін зустрівся в Тегерані з головою Ісламської Республіки Ебрахімом Раїсі. росія розглядає Іран як потенційного постачальника зброї, який також міг би поділитися досвідом щодо обходу санкцій та експорту нафти в умовах обмежень.

Раніше, 16 липня, медіакомпанія CNN повідомляла, що урядова делегація москви двічі відвідувала в Ірані аеродром Кашан, щоб оглянути безпілотні літальні апарати (БПЛА), постачання яких Кремль обговорює з Тегераном. Представники росії вивчали іранські безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, які можна оснастити високоточними ракетами, розповіли співрозмовники CNN.

Незадовго до того, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що «іранський уряд готується в прискореному порядку надати росії до кількох сотень БПЛА, включаючи БПЛА, здатних нести озброєння».