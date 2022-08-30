ЄС запустить інформаційну ініціативу для боротьби з пропагандою путіна

https://racurs.ua/ua/n174233-ies-zapustyt-informaciynu-iniciatyvu-dlya-borotby-z-propagandou-putina-bloomberg.html

Ракурс

Євросоюз може незабаром запустити інформаційну ініціативу для росіян та російськомовних для боротьби з пропагандою путіна.

Німеччина та Франція пропонують країнам ЄС «вбити клин» між президентом рф та російським народом за допомогою інтернет-кампанії з протидії пропаганді у YouTube, Facebook та TikTok. Іншим інструментом цієї кампанії стане візова політика. Вона сигналізуватиме про те, що Європа, як і раніше, відкрита для простих громадян рф, повідомляє Bloomberg.

Неофіційно документ назвали так: «Захист міжнародного порядку в епоху системного суперництва: відносини між ЄС та росією».

Його розіслали країнам-членам ЄС напередодні зустрічі міністрів закордонних справ у Празі 30−31 серпня, де вони обговорюватимуть тему візової заборони для російських туристів. Країни Балтії наполягають на забороні віз ЄС для російських туристів, але канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав бути більш обережними.

Франко-німецький документ наголошує на «трансформаційній силі досвіду життя в демократичних системах». Щодо візової політики, то у розробці йдеться про обережність, «щоб запобігти подальшому ненавмисному згуртуванню навколо путіна».

План протидії внутрішній пропаганді може включати використання «технічних заходів проти російської цензури, тобто через обхід цензури в Інтернеті», а також надання російськомовного контенту для росіян за кордоном.

Інша пропозиція передбачає фінансування курсів медіаграмотності російською мовою, які могли б поширювати відеоблогери на YouTube, Facebook, TikTok, каналах Telegram і Вконтакте, пише видання.

У документі також йдеться про те, що ЄС має продовжувати вивчати «творчі шляхи», що дозволяють поширювати незалежну інформацію всередині рф. Стверджується, що ЄС повинен «зберегти певні канали зв’язку з росією», щоб звести до мінімуму ризик ненавмисної ескалації та забезпечити «мінімум співробітництва» в галузях, які становлять першочерговий інтерес.

Очікується, що представники ЄС обговорять цей план за зачиненими дверима.