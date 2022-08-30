Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни завдали ударів по трьох областях України, є жертви

Росіяни завдали ударів по трьох областях України, є жертви

30 сер 2022, 09:14
999

У ніч проти 30 серпня росіяни завдали ударів по трьох областях України.





На Дніпропетровщині ворог атакував Нікопольський, Дніпровський та Криворізький райони. У Нікополі пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Виведені з ладу дві лінії електропередач. Одну вже включили, іншу лагодять. Наразі без світла залишилися до 500 родин.

У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Камʼянське поранена 50-річна жінка. Вона лікується вдома. Один будинок знищений, до 10 будинків пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін.

Обстріл Дніпропетровщини, фото - В.Резніченко

Росіяни також завдали ракетного удару по Запоріжжю, попередньо постраждалих та значних руйнувань інфраструктури немає.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на обʼєктах інфраструктури, — заявив очільник області Олександр Старух.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули дві жінки — їх тіла знайшли в Богодухівському районі області. В Ізюмському та Чугуївському районах поранені троє людей. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Уранці 30 серпня соцмережі повідомляли і про вибух в Одесі. Утім, повітряну тривогу в місті не оголошували. За попередньою інформацією це була робота української ППО по російському БПЛА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів