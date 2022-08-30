Росіяни завдали ударів по трьох областях України, є жертви

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У ніч проти 30 серпня росіяни завдали ударів по трьох областях України.

На Дніпропетровщині ворог атакував Нікопольський, Дніпровський та Криворізький райони. У Нікополі пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Виведені з ладу дві лінії електропередач. Одну вже включили, іншу лагодять. Наразі без світла залишилися до 500 родин.

У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Камʼянське поранена 50-річна жінка. Вона лікується вдома. Один будинок знищений, до 10 будинків пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін.

Росіяни також завдали ракетного удару по Запоріжжю, попередньо постраждалих та значних руйнувань інфраструктури немає.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на обʼєктах інфраструктури, — заявив очільник області Олександр Старух.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули дві жінки — їх тіла знайшли в Богодухівському районі області. В Ізюмському та Чугуївському районах поранені троє людей. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Уранці 30 серпня соцмережі повідомляли і про вибух в Одесі. Утім, повітряну тривогу в місті не оголошували. За попередньою інформацією це була робота української ППО по російському БПЛА.