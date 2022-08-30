Війська рф поблизу Херсона не укомплектовані та залежать від поромів та понтонів через Дніпро

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Вранці 29 серпня кілька бригад Збройних сил України посилили артилерійський вогонь на передових дільницях на півдні України. Українські далекобійні високоточні удари продовжують заважати російському забезпеченню. Однак поки що неможливо підтвердити масштаби українських досягнень.

Так британська розвідка у новому зведенні аналізує ситуацію на півдні України, де, як заявлялося 29 серпня, ЗСУ розпочали контрнаступ.

У звіті Міноборони Великої Британії відзначається, що з початку серпня росія доклала значних зусиль для посилення своїх сил на західному березі Дніпра в районі Херсона.

49 загальновійськова армія Південного військового округу, швидше за все, була посилена компонентами 35 загальновійськової армії Східного військового округу.

Більшість підрозділів навколо Херсона, ймовірно, не укомплектовані особовим складом та залежать від крихких шляхів постачання через поромні переправи та понтонні мости через Дніпро.

Британці стверджують, що інтеграція підрозділів Південного і Східного округів передбачає значну реорганізацію російських сил в Україні.

Існує реальна ймовірність того, що росія зробила кроки щодо раціоналізації кількох напівнезалежних оперативних командувань, які сприяли її неефективним діям на початку вторгнення.

Британці відзначають, що якщо Україні вдасться здійснити тривалі наступальні операції, згуртованість цієї неперевіреної структури, ймовірно, стане ключовим фактором стійкості російської оборони на півдні.