Зеленський нагородив акторів Голлівуду та музикантів

Зеленський і Шон Пенн під час візиту актора до Києва

https://racurs.ua/ua/n174230-zelenskyy-nagorodyv-aktoriv-gollivudu-ta-muzykantiv.html

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Президент України Володимир Зеленський надав державні нагороди іноземним громадянам, які підтримали Україну після початку повномасштабного військового вторгнення росії на територію країни. Усі вони відвідували Київ під час війни.

Серед нагороджених — колишній посол США в Росії Майкл Макфол, дизайнер Демна Гвасалія, актори Шон Пенн, Бен Стіллер, Лів Шрайбер, актриса Джесіка Честейн, гурт U2.

Також Зеленський надав різні нагороди держсекретарю США Ентоні Блінкену, прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі, голові компанії-розробника безпілотників «Байрактар» Халуку Байрактару та учасникам групи Imagine Dragons.

Серед нагороджених також президент Європейської ради Шарль Мішель, голова Ради міністрів Італійської Республіки Маріо Драгі, засновник благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андреас Пуерта, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі, генеральний директор Метрополітен-опери у Нью-Йорку Петер Гелба.

Сайт президента України 23 серпня опублікував текст указу глави держави, яким з нагоди Дня незалежності державними нагородами та почесними званнями відзначені понад 300 цивільних (з них 12 — посмертно). Серед нагороджених — урядовці, керівники державних структур і місцевих органів влади, журналісти, артисти, зокрема і з «Квартал 95», волонтери, спортсмени, освітяни, бізнесмени, робітники.

Тоді Зеленський відзначив державними нагородами боксера Олександра Усика, волонтерів Сергія Притулу й Тараса Чмута, міністрів Ірину Верещук, Олександра Кубракова, Дениса Монастирського і Віктора Ляшка, акторів Євгена Кошового та Олександра Пікалова.