Оккупанты захватили села в районе Курахово и Покровска, армия рф улучшила тактическое положение

https://racurs.ua/n202163-okkupanty-zahvatili-sela-v-rayone-kurahovo-i-pokrovska-armiya-rf-uluchshila-takticheskoe.html

Ракурс

Окупанти захопили села в районі Курахово та Покровська.

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DeepState пише, що йдеться про Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне. Також є просування в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого.

В ОСУВ «Хортиця» підтвердили, що укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило подальше утримання, і на Покровському напрямку армія рф покращила своє тактичне положення.

Укріплення українського війська на окремих позиціях зазнали руйнувань, внаслідок ворожого вогневого ураження. Це унеможливило їх подальше утримання. Противник проводив штурмові дії в районі південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай, — пишуть в офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко внаслідок виснажливих боєзіткнень. Наразі підрозділи ЗСУ проводять заходи з відновлення тактичного положення.

Увечері 13 грудня російські нацисти завдали удару по приватному житловому сектору, внаслідок чого відбулося загорання житлового будинку.

На місці події працювали надзвичайники та локалізували пожежу на площі 225 кв. м. Однак, через повторний обстріл та загрозу життю і здоровʼю особового складу, надзвичайники були вимушені призупинити ліквідацію пожежі та повернутися до частини.