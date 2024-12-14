На Курщине за сутки произошло больше боев, чем на Кураховском направлении

https://racurs.ua/n202173-na-kurschine-za-sutki-proizoshlo-bolshe-boev-chem-na-kurahovskom-napravlenii.html

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На Курщині більше боєзіткнень, ніж на Курахівському напрямку, який вважається одним з найгарячіших.

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Про це повідомили увечері 14 грудня у Генштабі. Там зазначили, що на Курському напрямку з початку доби відбулось 45 боєзіткнень, а на Курахівському напрямку окупанти атакували 28 разів

На Покровському напрямку загарбники здійснили 19 атак в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд та Новооленівка. Сили оборони відбили 17 атак, два боєзіткнення тривають дотепер.