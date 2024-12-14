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Ракурс
На Курщине за сутки произошло больше боев, чем на Кураховском направлении

На Курщине за сутки произошло больше боев, чем на Кураховском направлении

14 дек 2024, 20:08
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На Курщині більше боєзіткнень, ніж на Курахівському напрямку, який вважається одним з найгарячіших.


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Про це повідомили увечері 14 грудня у Генштабі. Там зазначили, що на Курському напрямку з початку доби відбулось 45 боєзіткнень, а на Курахівському напрямку окупанти атакували 28 разів

На Покровському напрямку загарбники здійснили 19 атак в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд та Новооленівка. Сили оборони відбили 17 атак, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 28 разів у бік населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка. 19 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Новоандріївка; до цього часу точаться 11 боєзіткнень.

Источник: Ракурс


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