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На Курщине за сутки произошло больше боев, чем на Кураховском направлении
На Курщине за сутки произошло больше боев, чем на Кураховском направленииhttps://racurs.ua/n202173-na-kurschine-za-sutki-proizoshlo-bolshe-boev-chem-na-kurahovskom-napravlenii.htmlРакурс
На Курщині більше боєзіткнень, ніж на Курахівському напрямку, який вважається одним з найгарячіших.
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Про це повідомили увечері 14 грудня у Генштабі. Там зазначили, що на Курському напрямку з початку доби відбулось 45 боєзіткнень, а на Курахівському напрямку окупанти атакували 28 разів
На Покровському напрямку загарбники здійснили 19 атак в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд та Новооленівка. Сили оборони відбили 17 атак, два боєзіткнення тривають дотепер.
На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 28 разів у бік населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка. 19 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.
На Времівському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Новоандріївка; до цього часу точаться 11 боєзіткнень.
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