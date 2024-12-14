Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Курщині за добу відбулося більше боїв, ніж на Курахівському напрямку

На Курщині за добу відбулося більше боїв, ніж на Курахівському напрямку

14 гру 2024, 20:08
999

На Курщині більше боєзіткнень, ніж на Курахівському напрямку, який вважається одним з найгарячіших.


.

Про це повідомили увечері 14 грудня у Генштабі. Там зазначили, що на Курському напрямку з початку доби відбулось 45 боєзіткнень, а на Курахівському напрямку окупанти атакували 28 разів

На Покровському напрямку загарбники здійснили 19 атак в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд та Новооленівка. Сили оборони відбили 17 атак, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 28 разів у бік населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка. 19 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Новоандріївка; до цього часу точаться 11 боєзіткнень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів