На Курщині за добу відбулося більше боїв, ніж на Курахівському напрямку

https://racurs.ua/ua/n202173-na-kurschyni-za-dobu-vidbulosya-bilshe-boyiv-nij-na-kurahivskomu-napryamku.html

Ракурс

На Курщині більше боєзіткнень, ніж на Курахівському напрямку, який вважається одним з найгарячіших.

.

Про це повідомили увечері 14 грудня у Генштабі. Там зазначили, що на Курському напрямку з початку доби відбулось 45 боєзіткнень, а на Курахівському напрямку окупанти атакували 28 разів

На Покровському напрямку загарбники здійснили 19 атак в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд та Новооленівка. Сили оборони відбили 17 атак, два боєзіткнення тривають дотепер.