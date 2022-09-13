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Ракурс
Росіяни вивели з бою танкову армію, яку готували для ударів по НАТО

Росіяни вивели з бою танкову армію, яку готували для ударів по НАТО і оборони Москви

13 вер 2022, 09:11
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росіяни вивели з Харківщини один із найпрестижніших підрозділів, який визначали для проведення контрударів у разі війни з НАТО та оборони Москви.





Про це повідомляє британська розвідка.

Перша гвардійська танкова армія, яка підпорядковується Західному військовому округу рф, зазнала значних втрат ще на початку вторгнення і не відновилася до українського контрнаступу.

Унаслідок цього інші сили рф ослабли, тому росії, ймовірно, знадобляться роки на відновлення потенціалу.

Оскільки інші з'єднання Західного військового округу сильно деградували, звичайні сили росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослаблені. Ймовірно, росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал, — прогнозує британська розвідка.

«Ракурс» повідомляв, що окупанти не здатні укріпити нову лінію фронту після невдач на Харківщині. Про це йдеться у новому звіті ISW.

Джерело: Ракурс


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