Росіяни вивели з бою танкову армію, яку готували для ударів по НАТО

https://racurs.ua/ua/n174705-rosiyany-vyvely-z-bou-tankovu-armiu-yaku-gotuvaly-dlya-udariv-po-nato-i-oborony-moskvy.html

Ракурс

росіяни вивели з Харківщини один із найпрестижніших підрозділів, який визначали для проведення контрударів у разі війни з НАТО та оборони Москви.

Про це повідомляє британська розвідка.

Перша гвардійська танкова армія, яка підпорядковується Західному військовому округу рф, зазнала значних втрат ще на початку вторгнення і не відновилася до українського контрнаступу.

Унаслідок цього інші сили рф ослабли, тому росії, ймовірно, знадобляться роки на відновлення потенціалу.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 13 September 2022



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/r0Cf3z3wab — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) September 13, 2022 Оскільки інші з'єднання Західного військового округу сильно деградували, звичайні сили росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослаблені. Ймовірно, росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал, — прогнозує британська розвідка.

«Ракурс» повідомляв, що окупанти не здатні укріпити нову лінію фронту після невдач на Харківщині. Про це йдеться у новому звіті ISW.