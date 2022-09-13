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Росіяни вивели з бою танкову армію, яку готували для ударів по НАТО
Росіяни вивели з бою танкову армію, яку готували для ударів по НАТО і оборони Москвиhttps://racurs.ua/ua/n174705-rosiyany-vyvely-z-bou-tankovu-armiu-yaku-gotuvaly-dlya-udariv-po-nato-i-oborony-moskvy.htmlРакурс
росіяни вивели з Харківщини один із найпрестижніших підрозділів, який визначали для проведення контрударів у разі війни з НАТО та оборони Москви.
Про це повідомляє британська розвідка.
Перша гвардійська танкова армія, яка підпорядковується Західному військовому округу рф, зазнала значних втрат ще на початку вторгнення і не відновилася до українського контрнаступу.
Унаслідок цього інші сили рф ослабли, тому росії, ймовірно, знадобляться роки на відновлення потенціалу.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 13 September 2022— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) September 13, 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/BYZhjLmtmf
�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/r0Cf3z3wab
Оскільки інші з'єднання Західного військового округу сильно деградували, звичайні сили росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослаблені. Ймовірно, росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал, — прогнозує британська розвідка.
«Ракурс» повідомляв, що окупанти не здатні укріпити нову лінію фронту після невдач на Харківщині. Про це йдеться у новому звіті ISW.
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