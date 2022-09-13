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ЗСУ за дві години збили два російські літаки, фото: Повітряне командування «Південь»
Два російські літаки за дві години «приземлили» українські військовіhttps://racurs.ua/ua/n174728-dva-rosiyski-litaky-za-dvi-godyny-pryzemlyly-ukrayinski-viyskovi.htmlРакурс
Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ сьогодні, 13 вересня, за дві години — з 14.00 по 16.00 — знищили два літаки окупантів та один БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил.
Зокрема:
- на Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищили російський бомбардувальник Су-24;
- на Донеччині зенітники Шепетівського 11-го зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід» приземлили штурмовик Су-25 окупантів.
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