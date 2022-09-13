ЗСУ за дві години збили два російські літаки, фото: Повітряне командування «Південь»

https://racurs.ua/ua/n174728-dva-rosiyski-litaky-za-dvi-godyny-pryzemlyly-ukrayinski-viyskovi.html

Ракурс

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ сьогодні, 13 вересня, за дві години — з 14.00 по 16.00 — знищили два літаки окупантів та один БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил.

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