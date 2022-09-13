ВСУ за два часа сбили два российских самолета, фото: Воздушное командование «Юг»

https://racurs.ua/n174728-dva-rossiyskih-samoleta-za-dva-chasa-prizemlili-ukrainskie-voennye.html

Ракурс

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ сьогодні, 13 вересня, за дві години — з 14.00 по 16.00 — знищили два літаки окупантів та один БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил.

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