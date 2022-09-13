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ВСУ за два часа сбили два российских самолета, фото: Воздушное командование «Юг»

Два российских самолета за два часа «приземлили» украинские военные

13 сен 2022, 19:25
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Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ сьогодні, 13 вересня, за дві години — з 14.00 по 16.00 — знищили два літаки окупантів та один БПЛА оперативно-тактичного рівня.





Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил.

Зокрема:

  • на Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищили російський бомбардувальник Су-24;
  • на Донеччині зенітники Шепетівського 11-го зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід» приземлили штурмовик Су-25 окупантів.

Источник: Ракурс


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