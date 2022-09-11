Сбитый российский самолет, скриншот видео

https://racurs.ua/n174660-vsu-sbili-samolet-prikryvavshiy-uhod-rossiyskih-voysk-na-harkovschine-video.html

Ракурс

Українські військові з 92-ї бригади збили російський літак, який намагався прикривати відступ загарбників з Харківщини.

Відповідне відео сьогодні, 11 вересня, у своєму Telegram-каналі опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Пілот загинув, так і не встигнувши допомогти своїм побратимам з оркостану, — наголошує Геращенко.

Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі зазначив, що йдеться про літак Су-25СМ з бортовим номером RF95134.

Нагадаємо, українські десантники нещодавно опублікували відео, яке показує момент збиття з ПЗРК російського ударного вертольота Мі-24.