ВСУ забрасывают врага открытками с инструкциями как сдаться в плен, скриншот видео

https://racurs.ua/n174659-vsu-pered-nastupleniem-zasypaut-okkupantov-instrukciyami-kak-sdatsya-v-plen-video.html

Ракурс

ЗСУ перед просуванням на позиції рашистів запускають агітаційні снаряди, начинені листівками з інструкціями, як здатися в полон. В кожному такому снаряді — півтори тисячі одиниць.

Про це йдеться у відеосюжеті, який сьогодні, 11 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувала заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Це нагадування для окупанта, що Україна скоро поверне свою землю, а них є шанс скласти зброю та вижити, — наголошується в сюжеті.

Зазначається, що українські артилеристи стріляють такими снарядами в різних напрямках, щоб якомога більше окупантів отримали повідомлення. Час польоту снаряда виставляється з таким розрахунком, щоб його розрив відбувся над позиціями ворога й агітаційні матеріали охопили максимальну територію.