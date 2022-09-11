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Ракурс
ВСУ забрасывают врага открытками с инструкциями как сдаться в плен, скриншот видео

ВСУ перед наступлением засыпают оккупантов инструкциями, как сдаться в плен (ВИДЕО)

11 сен 2022, 17:36
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ЗСУ перед просуванням на позиції рашистів запускають агітаційні снаряди, начинені листівками з інструкціями, як здатися в полон. В кожному такому снаряді — півтори тисячі одиниць.





Про це йдеться у відеосюжеті, який сьогодні, 11 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувала заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Це нагадування для окупанта, що Україна скоро поверне свою землю, а них є шанс скласти зброю та вижити, — наголошується в сюжеті.

Зазначається, що українські артилеристи стріляють такими снарядами в різних напрямках, щоб якомога більше окупантів отримали повідомлення. Час польоту снаряда виставляється з таким розрахунком, щоб його розрив відбувся над позиціями ворога й агітаційні матеріали охопили максимальну територію.

Источник: Ракурс


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