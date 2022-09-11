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Ракурс
Рашисты продолжают угрожать украинским электростанциям, фото: «Википедия»

Российские ракеты упали неподалеку от Южноукраинской АЭС — Энергоатом (ВИДЕО)

11 сен 2022, 16:49
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Росіяни сьогодні, 11 вересня, вчергове здійснили обстріл міста Вознесенськ Миколаївської області, розташованого за 30 км від Південноукраїнської АЕС.





Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

За попередньою інформацією ракета влучила у цивільні об'єкти, є постраждалі.

Не виключено, що випущені рашистами ракети були спрямовані в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня. Тоді спроба виявилася невдалою: ЗСУ зупинили загарбників, — наголошують в «Енергоатомі»

У соцмережах вже з’явилося відео, яке показує влучання російської ракети по Вознесенську.

Орки вирішили, що приватний будинок це секретний військовий об‘єкт. Мабуть, тому не пошкодували ракети X-555 вартістю 12 мільйонів доларів, — зазначає український журналіст Андрій Цаплієнко, який опублікував відповідне відео у своєму Telegram-каналі.

Источник: Ракурс


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