Российские ракеты упали неподалеку от Южноукраинской АЭС — Энергоатом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n174658-rossiyskie-rakety-upali-nepodaleku-ot-ujnoukrainskoy-aes-energoatom-video.htmlРакурс
Росіяни сьогодні, 11 вересня, вчергове здійснили обстріл міста Вознесенськ Миколаївської області, розташованого за 30 км від Південноукраїнської АЕС.
Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».
За попередньою інформацією ракета влучила у цивільні об'єкти, є постраждалі.
Не виключено, що випущені рашистами ракети були спрямовані в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня. Тоді спроба виявилася невдалою: ЗСУ зупинили загарбників, — наголошують в «Енергоатомі»
У соцмережах вже з’явилося відео, яке показує влучання російської ракети по Вознесенську.
Орки вирішили, що приватний будинок це секретний військовий об‘єкт. Мабуть, тому не пошкодували ракети X-555 вартістю 12 мільйонів доларів, — зазначає український журналіст Андрій Цаплієнко, який опублікував відповідне відео у своєму Telegram-каналі.