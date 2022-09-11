Рашисти продовжують загрожувати українським електростанціям, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n174658-rosiyski-rakety-vpaly-nepodalik-pivdennoukrayinskoyi-aes-energoatom-video.html

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Росіяни сьогодні, 11 вересня, вчергове здійснили обстріл міста Вознесенськ Миколаївської області, розташованого за 30 км від Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

За попередньою інформацією ракета влучила у цивільні об'єкти, є постраждалі.

Не виключено, що випущені рашистами ракети були спрямовані в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня. Тоді спроба виявилася невдалою: ЗСУ зупинили загарбників, — наголошують в «Енергоатомі»

У соцмережах вже з’явилося відео, яке показує влучання російської ракети по Вознесенську.