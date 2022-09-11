Звільнений Куп’янськ рашисти обстріляли із зенітних комплексів

Рашисти обстріляли місто Куп’янськ Харківської області, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n174657-zvilnenyy-kup-yansk-rashysty-obstrilyaly-z-zenitnyh-kompleksiv.html

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Російські окупанти із зенітних комплексів сьогодні, 11 вересня, вранці обстріляли нещодавно звільнене місто Куп’янськ Харківської області.

Про це в ефірі національного телемарафону завив депутат Куп’янської міської ради Вадим Крохмаль, повідомляє агентство «Укрінформ».

За тією інформацією, яку я маю, вранці військові рф обстріляли праву частину міста. Стріляли просто по мирних мешканцях. З зенітних комплексів. Просто бісяться (відступаючи — ред.), — зазначив Крохмаль.

Наслідки здійснених рашистами обстрілів наразі встановлюються.

Наші військові зайшли в місто. Про це сьогодні оголосив Генштаб. Куп’янськ розділений на дві половини річкою Оскіл. На сьогоднішній день на правому березі, там, де центр міста, ситуація непроста, але вже повністю контрольована нашими військовими. Щодо лівого берега — там поки що є невеликі питання. Ще триватиме зачистка, — додав він.

За словами депутат, після загарбників у місті розруха, є певні руйнування комунікацій, проте він сподівається, що після повної деокупації в місті все ж почнеться опалювальний сезон.

Джерело: «Укрінформ»