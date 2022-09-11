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Ракурс
Рашисти вилучали українські книжки зі шкіл, фото: Inyoutube.net

Акти вилучення зі шкіл української літератури виявили на звільненій Харківщині (ФОТО)

11 вер 2022, 16:03
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На звільнених територіях Харківщини виявили акти про вилучення зі шкіл української літератури.





Про це сьогодні, 11 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив український журналіст, представник Донецької області в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України Денис Казанський.

Докази політики геноциду, яку проводили російські окупанти в Україні. Під приводом «боротьби з фашизмом» насамперед почали боротися з українською мовою та культурою, як і сотні років тому. Тоді був Валуєвський циркуляр, тепер — ці акти, — наголошує Казанський.

Фото опублікованих ним документів показують, що ці акти були складені в середині серпня.

Колаборанти були впевнені, що Росія прийшла назавжди, але щось пішло не так, — зазначає Казанський.

Він наголошує, що члени комісії, які здійснювали вилучення книг, в разі затримання мають отримати максимально серйозне покарання.

Вони не просто співпрацювали з окупантами, а стали співучасниками дій, що мають ознаки етноциду та геноциду. Це дуже тяжкий злочин, — наголошує Казанський.

Рашисти вилучали українські книжки зі шкіл, фото: Денис Казанський

Джерело: Ракурс


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