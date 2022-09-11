Рашисты изымали украинские книги из школ, фото: Inyoutube.net

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Ракурс

На звільнених територіях Харківщини виявили акти про вилучення зі шкіл української літератури.

Про це сьогодні, 11 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив український журналіст, представник Донецької області в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України Денис Казанський.

Докази політики геноциду, яку проводили російські окупанти в Україні. Під приводом «боротьби з фашизмом» насамперед почали боротися з українською мовою та культурою, як і сотні років тому. Тоді був Валуєвський циркуляр, тепер — ці акти, — наголошує Казанський.

Фото опублікованих ним документів показують, що ці акти були складені в середині серпня.

Колаборанти були впевнені, що Росія прийшла назавжди, але щось пішло не так, — зазначає Казанський.

Він наголошує, що члени комісії, які здійснювали вилучення книг, в разі затримання мають отримати максимально серйозне покарання.