Первые кадры наступления ВСУ на Харьковщине появились в сети. Фото:

https://racurs.ua/n174630-pervye-kadry-kontrnastupleniya-vsu-na-harkovschine-pokazali-desantniki-video.html

Ракурс

Перші кадри наступу підрозділів Збройних сил України на Харківщині з’явилися в мережі.

Відео змогли зробити бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ, які теж вибивали ворога з регіону. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.

Підрозділи російсько-окупаційних військ вщент розбиті українськими десантниками на Харківщині. Спалена техніка, тіла окупантів та розбиті позиції. Перші кадри успішного наступу підрозділів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України у Харківській області, — ідеться в повідомленні.

На відео можна побачити, як рухається дорогами українська бронетехніка. Також зафіксовані знищені російські позиції, розгромлені колони окупантів. Крім того, десантники показали й трофеї, які вдалося захопити в ході боїв.

Нагадаємо, на півдні контрнаступ Збройних сил України розпочався наприкінці серпня, а через деякий час українська армія пішла в атаку й у Харківській області. Станом на вечір 9 вересня захисники звільнили від російських окупантів понад 30 населених пунктів на Харківському напрямку. Серед деокупованих міст — Балаклія, Купянськ, Ізюм.