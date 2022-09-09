На Харківщині окупантів вибили вже понад з 30 населених пунктів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n174609-zsu-na-harkivschyni-zvilnyly-vid-okupantiv-vje-ponad-30-naselenyh-punktiv.html

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Контрнаступ Збройних сил України на кількох оперативних напрямках фронту успішно продовжується.

Станом на вечір 9 вересня Сили оборони звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляється у Telegram глави держави.

Наша армія, розвідка та Служба безпеки України продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують, — зазначив він.

За словами президента, ЗСУ поступово беруть під контроль нові населені пункти. Зараз у частині сіл Харківщини тривають заходи з перевірки та убезпечення території.

Глава держави також подякував всім громадянам, які воюють за Україну.

Нагадаємо, наприкінці серпня ЗСУ почали контрнаступ на півдні країни, а згодом і на сході нашої держави. Лише за кілька останніх днів українські військові звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку. Вчора, 8 вересня, повідомлялося, що підрозділи армії України вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км.

У Генштабі ЗСУ заявляли, що на Харківському на Південнобузькому напрямках вже звільнено з-під російської окупації територію, площа якої становить понад 700 кв. км.