ГУР пояснило «перекидання» росіянами підкріплення на Харківський напрямок. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n174608-gur-prokomentuvalo-video-z-kolonou-tehniky-rf-na-nibyto-harkivskomu-napryamku.html

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Російське міністерство оборони 9 вересня опублікувало кадри з колоною військової техніки яка нібито рухається на Харківському напрямку.

Однак інформація про «перекидання» нових підрозділів для підкріплення окупантів — це звичайна російська іміджево-інформаційна кампанією на тлі контрнаступу Збройних сил України. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив в ефірі національного телемарафону.

Сьогодні ми бачили колони техніки ворога, які рухалися на порятунок відступаючим військам супротивника на Харківщині. Але це швидше реагування на дії української армії. Україну це жодним чином не зупиняє, — зазначив він.

Представник ГУР роз’яснив, що зараз у кремлі насамперед вирішують питання «іміджево-інформаційне», бо пропагандисти так довго розповідали про невдачі ЗСУ, що після розгромів росіян необхідно «виправляти іміджеві втрати».

Тому, за словами Юсова, відео з колонами російської техніки розраховане для російського глядача, щоб показати громадянам рф те, що путін «контролює ситуацію».

Нагадаємо, контрнаступ української армії призвів до повного знищення 237-го гвардійського десантно-штурмового полку рф. Всі окупанти з цього підрозділу були знищені або дістали поранення.

А російські солдати з 202-го окремого мотострілецького полку, що знаходяться у Харківській області, відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу. Звідти вони у розпачі телефонують рідним, бо залишилися без командирів та зв’язку.