ЗСУ знищили елітний полк десантників з псковської дивізії. Фото: рф

https://racurs.ua/ua/n174600-zsu-znyschyly-elitnyy-polk-desantnykiv-z-pskovskoyi-dyviziyi-rozvidka.html

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Контрнаступ Збройних сил України призвів до повного знищення 237-го гвардійського десантно-штурмового полку.

Всі окупанти з цього підрозділу були знищені або дістали поранення. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані. Крім того, загарбники з 202-го окремого мотострілецького полку, що знаходяться у Харківській області, відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу. Про це 9 вересня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Цей підрозділ залишився без командирів та зв’язку. Окупанти телефонують рідним й просять їх зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України.

Війська країни-агресора намагалися чинити спротив, але зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відійшли назад. Крім того, росіяни тікають дезорганізовано — відбирають у місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових рф іде пішки.

Намагається протистояти Збройним силам України ворог й на Дніпропетровському напрямку. Однак росіяни незадоволені підкріпленням, бо більшості «новобранців» 55−60 років.

А в Херсонську область російське командування перекинуло підкріплення, але новачки відмовляються брати участь у наступальних бойових діях.

Нагадаємо, у Генеральному штабі повідомляли, що з 24 лютого росія втратила у боях із ЗСУ вже близько 51,9 тис. осіб. За 8 вересня цей показник зріс на 650 осіб.