На Харьковщине оккупантов выбили уже из более 30 населенных пунктов. Фото: Генштаб

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Контрнаступ Збройних сил України на кількох оперативних напрямках фронту успішно продовжується.

Станом на вечір 9 вересня Сили оборони звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляється у Telegram глави держави.

Наша армія, розвідка та Служба безпеки України продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують, — зазначив він.

За словами президента, ЗСУ поступово беруть під контроль нові населені пункти. Зараз у частині сіл Харківщини тривають заходи з перевірки та убезпечення території.

Глава держави також подякував всім громадянам, які воюють за Україну.

Нагадаємо, наприкінці серпня ЗСУ почали контрнаступ на півдні країни, а згодом і на сході нашої держави. Лише за кілька останніх днів українські військові звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку. Вчора, 8 вересня, повідомлялося, що підрозділи армії України вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км.

У Генштабі ЗСУ заявляли, що на Харківському на Південнобузькому напрямках вже звільнено з-під російської окупації територію, площа якої становить понад 700 кв. км.