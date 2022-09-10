Украинский флаг официально подняли над Балаклеей, скриншот видео

https://racurs.ua/n174619-nad-balakleey-oficialno-podnyali-flag-ukrainy-video.html

Ракурс

У місті Балаклії Харківської області, нещодавно звільненому від російської окупації, військові та влада офіційно підняли Державний прапор України.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 10 вересня, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.