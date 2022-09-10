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Украинский флаг официально подняли над Балаклеей, скриншот видео
Над Балаклеей официально подняли флаг Украины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n174619-nad-balakleey-oficialno-podnyali-flag-ukrainy-video.htmlРакурс
У місті Балаклії Харківської області, нещодавно звільненому від російської окупації, військові та влада офіційно підняли Державний прапор України.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 10 вересня, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Сьогодні спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося, — наголосив Синєгубов й додав, що «далі буде».
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