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Украинский флаг официально подняли над Балаклеей, скриншот видео

Над Балаклеей официально подняли флаг Украины (ВИДЕО)

10 сен 2022, 13:55
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У місті Балаклії Харківської області, нещодавно звільненому від російської окупації, військові та влада офіційно підняли Державний прапор України.





Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 10 вересня, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося, — наголосив Синєгубов й додав, що «далі буде».

Источник: Ракурс


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