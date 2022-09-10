Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Український прапор офіційно підняли над Балаклією, скріншот відео
Над Балаклією офіційно підняли прапор України (ВIДЕО)https://racurs.ua/ua/n174619-nad-balakliieu-oficiyno-pidnyaly-prapor-ukrayiny-video.htmlРакурс
У місті Балаклії Харківської області, нещодавно звільненому від російської окупації, військові та влада офіційно підняли Державний прапор України.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 10 вересня, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Сьогодні спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося, — наголосив Синєгубов й додав, що «далі буде».
.