Український прапор офіційно підняли над Балаклією, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n174619-nad-balakliieu-oficiyno-pidnyaly-prapor-ukrayiny-video.html

Ракурс

У місті Балаклії Харківської області, нещодавно звільненому від російської окупації, військові та влада офіційно підняли Державний прапор України.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 10 вересня, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.