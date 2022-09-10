ЗСУ врятували командира танкової роти росіян, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n174618-z-pidbytogo-rosiyskogo-tanka-zsu-vryatuvaly-rosiyskogo-oficera-video.html

Ракурс

Українські військові витягли з охопленого полум’ям російського танка капітана танкової роти й взяли його в полон.

Цим вони врятували життя окупанту, який інакше згорів би живцем. Про це йдеться на відео, опублікованому сьогодні, 10 серпня, у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.

Полонений командир танкової роти, якого наші витягли з підбитого танка, — зазначається в описі відео.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, в середині березня, під час російської окупації Чернігівщини, місцеві жителі взяли в полон групу загарбників.