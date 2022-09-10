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Ракурс
ЗСУ врятували командира танкової роти росіян, скріншот відео

З підбитого російського танка ЗСУ врятували офіцера рашистів (ВІДЕО)

10 вер 2022, 13:28
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Українські військові витягли з охопленого полум’ям російського танка капітана танкової роти й взяли його в полон.





Цим вони врятували життя окупанту, який інакше згорів би живцем. Про це йдеться на відео, опублікованому сьогодні, 10 серпня, у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.

Полонений командир танкової роти, якого наші витягли з підбитого танка, — зазначається в описі відео.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, в середині березня, під час російської окупації Чернігівщини, місцеві жителі взяли в полон групу загарбників.

Джерело: Ракурс


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