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ЗСУ врятували командира танкової роти росіян, скріншот відео
З підбитого російського танка ЗСУ врятували офіцера рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174618-z-pidbytogo-rosiyskogo-tanka-zsu-vryatuvaly-rosiyskogo-oficera-video.htmlРакурс
Українські військові витягли з охопленого полум’ям російського танка капітана танкової роти й взяли його в полон.
Цим вони врятували життя окупанту, який інакше згорів би живцем. Про це йдеться на відео, опублікованому сьогодні, 10 серпня, у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.
Полонений командир танкової роти, якого наші витягли з підбитого танка, — зазначається в описі відео.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
Нагадаємо, в середині березня, під час російської окупації Чернігівщини, місцеві жителі взяли в полон групу загарбників.
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