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Захоплені в полон російські солдати, фото: «Мілітарний»

Жителі Чернігівщини взяли в полон російських солдатів (ФОТО)

16 бер 2022, 11:08
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У Чернігівській області місцеві жителі взяли в полон групу російських військових.

Про це повідомляє видання «Мілітарний», котре опублікувало відповідні фотознімки.

На фото можна побачити, що очі полонених були заклеєні жовтим скотчем.

В якому населеному пункті Чернігівщини це сталося, не уточняється.

Серед вилучених у росіян документів виявлено посвідчення учасника бойових дій.

Захоплені в полон російські солдати, фото: «Мілітарний»



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Нагадаємо, російські війська втратили вже майже 14 тис. особового складу від початку масштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Джерело: «Мілітарний»


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