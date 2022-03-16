Рф вбила 103 дитини і “денацифікувала” 400 закладів освіти — Венедіктова

https://racurs.ua/ua/n168462-rf-vbyla-103-dytyny-i-denacyfikuvala-400-zakladiv-osvity-venediktova.html

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Росія чинить військові злочини на території України. Фашисти армії окупанта вбили вже 103 дитини і поранили ще понад 100. Військові злочинці рф вбивають щойнайменше п’ять наших дітей щодня. Про це сьогодні заявила очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова.

Найбільше постраждало дітей у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

Дані не остаточні — в найгарячіших точках та на тимчасово окупованих територіях в прокурорів та правоохоронців немає можливості оглядати місця обстрілів. Агресор розбомбив більше 400 закладів освіти, 59 — стерті з лиця землі, — написала Венедіктова у Фейсбук.



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Офіс генпрокурора звернувся до спецпредставника генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів та до спецпредставника з питань насильства щодо дітей.

Нагадаємо, після завершення війни з росією Україні знадобиться кілька років на розмінування територій. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський уточнив, що він звернувся до своїх колег-міністрів для підготовки фахівців і техніки з усієї Європи і світу для допомоги у розмінуванні об'єктів. Києву активно допомагають Франція, Польща, Греція, Німеччина, Литва, Австрія, Швеція та Швейцарія, Бельгія, Естонія, Нідерланди, Канада, Румунія, США та інші країни.