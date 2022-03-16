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430 танків, майже 200 літаків і гелікоптерів орди знищили ЗСУ — Генштаб
430 танків, майже 200 літаків і гелікоптерів орди знищили ЗСУ — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n168457-430-tankiv-mayje-200-litakiv-i-gelikopteriv-ordy-znyschyly-zsu-genshtab.htmlРакурс
Генеральний штаб Збройних сил України 16 березня оприлюднив орієнтовні втрати армії військових злочинців фашистської росії. У Генштабі додали, що точні дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Зокрема, мужні воїни ЗСУ спопелили:
13,8 тис. особового складу армії мордору;
430 танків;
1 тис. 375 бойових броньованих машин;
190 артилерійських систем;
70 реактивних систем залпового вогню;
73 засоби протиповітряної оборони;
84 літаки;
108 гелікоптерів;
819 одиниць автомобільної техніки;
три кораблі і катери;
60 цистерн із паливом;
11 безпілотників;.
10 одиниць спеціальної техніки.