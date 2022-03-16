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430 танків, майже 200 літаків і гелікоптерів орди знищили ЗСУ — Генштаб

430 танків, майже 200 літаків і гелікоптерів орди знищили ЗСУ — Генштаб

16 бер 2022, 09:45
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Генеральний штаб Збройних сил України 16 березня оприлюднив орієнтовні втрати армії військових злочинців фашистської росії. У Генштабі додали, що точні дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зокрема, мужні воїни ЗСУ спопелили:

  • 13,8 тис. особового складу армії мордору;

  • 430 танків;

  • 1 тис. 375 бойових броньованих машин;

  • 190 артилерійських систем;

  • 70 реактивних систем залпового вогню;

  • 73 засоби протиповітряної оборони;

  • 84 літаки;

  • 108 гелікоптерів;

  • 819 одиниць автомобільної техніки;

  • три кораблі і катери;

  • 60 цистерн із паливом;

  • 11 безпілотників;



    .

  • 10 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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